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Інтерв'ю

У Києві розгромили кіоски на ринку, де раніше побили військового пенсіонера

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 12:05
Фото: інцидент на ринку (facebook.com kyiv.news)
Фото: інцидент на ринку (facebook.com kyiv.news)

Праворадикали з С14 заявили про непричетність до погрому кіосків

У Києві розгромили кіоски на ринку біля станції метро "Лісова", де цього тижня побили військового пенсіонера. Про це повідомляє "Громадське".

Повідомляється, що на ринок прийшли представники праворадикальної організації С14, активісти інших організацій та ветерани АТО, які почали громити кіоски і ламати ролети. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого в них полетіли камені. На даний момент невідомо, чи належать постраждалі кіоски тим, хто брав участь у побитті пенсіонера.

Зазначимо, С14 спростувала причетність до інциденту на "Лісовій". Організація заявила, що її представники прийшли на ринок, коли події "були в розпалі".

 

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Опубліковано Михайлом Ковальчуком 27 травня 2018 р.

 

 
Опубліковано Elena Stoiko 27 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на київському ринку продавець побив військового пенсіонера, який заступився за жінку. Пізніше в поліції повідомили, що затримали нападника. Ним виявився іноземець. Інцидент стався у присутності охорони ринку, яка не змогла врегулювати конфлікт.

 

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Теги публікації: Київ, рынок, погром  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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