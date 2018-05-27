У Києві розгромили кіоски на ринку, де раніше побили військового пенсіонера

Праворадикали з С14 заявили про непричетність до погрому кіосків

У Києві розгромили кіоски на ринку біля станції метро "Лісова", де цього тижня побили військового пенсіонера. Про це повідомляє "Громадське".

Повідомляється, що на ринок прийшли представники праворадикальної організації С14, активісти інших організацій та ветерани АТО, які почали громити кіоски і ламати ролети. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого в них полетіли камені. На даний момент невідомо, чи належать постраждалі кіоски тим, хто брав участь у побитті пенсіонера.

Зазначимо, С14 спростувала причетність до інциденту на "Лісовій". Організація заявила, що її представники прийшли на ринок, коли події "були в розпалі".

Пам'ятай чужинець тут господар УКРАЇНЕЦЬ! АКЦІЯ НА ЛІСОВІЙ! Михайло Миколайович Ковальчук Ковальчук Михайло Михайло Ковальчук Михайло Ковальчук Оля Ковальчук Опубліковано Михайлом Ковальчуком 27 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на київському ринку продавець побив військового пенсіонера, який заступився за жінку. Пізніше в поліції повідомили, що затримали нападника. Ним виявився іноземець. Інцидент стався у присутності охорони ринку, яка не змогла врегулювати конфлікт.