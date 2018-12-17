У Києві зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ

Ілюстративне фото (pixabay.com)

За тиждень рівень захворюваності зріс на 2,8%

У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ за тиждень зріс майже на 3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Так, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що рівень захворюваності за тиждень зріс на 2,8% - за тиждень захворіло 5 206 дорослих та понад 10 тис. дітей. Таким чином, загальне число хворих становить 15 236 проти 14 818 осіб минулого тижня. Разом з тим, показник захворюваності складає 514,2 та є нижчим епідемічного порогу на 39,9%.

"Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 2,7%: 4354 випадки, що становить 43,4% від загальної кількості захворілих дітей і 28,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - повідомив Поворозник, зазначивши, що за тиждень госпіталізовано 186 осіб, із них 148 - діти.

Він також додав, що у Києві у 8 школах призупинено навчання у 16 класах: навчально-виховний комплекс "Лілея" - один клас; школа № 50 - один клас, № 205 - один клас, № 96 - один клас, № 88 - 9 класів, ліцей № 145 - один клас, а також два класи школи № 173.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові протягом минулого тижня внаслідок ускладнень від грипу померла 9-річна дівчинка та 62-річна жінка.

Зазначимо, раніше у МОЗ зазначали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ в Україні не означає епідемії грипу.