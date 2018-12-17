ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 17:16
У Києві зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За тиждень рівень захворюваності зріс на 2,8%

У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ за тиждень зріс майже на 3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Так, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що рівень захворюваності за тиждень зріс на 2,8% - за тиждень захворіло 5 206 дорослих та понад 10 тис. дітей. Таким чином, загальне число хворих становить 15 236 проти 14 818 осіб минулого тижня. Разом з тим, показник захворюваності складає 514,2 та є нижчим епідемічного порогу на 39,9%.

"Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 2,7%: 4354 випадки, що становить 43,4% від загальної кількості захворілих дітей і 28,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - повідомив Поворозник, зазначивши, що за тиждень госпіталізовано 186 осіб, із них 148 - діти.

Він також додав, що у Києві у 8 школах призупинено навчання у 16 класах: навчально-виховний комплекс "Лілея" - один клас; школа № 50 - один клас, № 205 - один клас, № 96 - один клас, № 88 - 9 класів, ліцей № 145 - один клас, а також два класи школи № 173.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові протягом минулого тижня внаслідок ускладнень від грипу померла 9-річна дівчинка та 62-річна жінка. 

Зазначимо, раніше у МОЗ зазначали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ в Україні не означає епідемії грипу.

У Києві завтра очікується ожеледиця на дорогах У С14 заявили про затримання активістів в Інституті серця
Новини України КиївГрип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся