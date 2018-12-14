Эпидемии гриппа в Украине нет

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Превышение эпидпорога в этот период года Минздрав называет типичным явлением

Превышение эпидемического порога заболеваемости на грипп и ОРВИ в Украине не означает эпидемии гриппа. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС) министерства, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра.

В частности, отмечается, что на прошлой неделе впервые за сезон в Украине был превышен эпидемпорог по заболеваемости гриппом. Однако в Минздраве подчеркивают, что произошел типичный для этого периода года и вполне ожидаемый подъем заболеваемости.

"Пока о начале эпидемии гриппа речь не идет", - сказали в пресс-службе.

Также разъяснили, что эпидемпорог - это интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Его рассчитывают на основе данных о заболеваемости за много лет. Эпидемпорог для Украины и отдельно для каждой области рассчитывают ежегодно.

"Для нынешнего эпидемического сезона порог составляет 518,68 на 100 тысяч населения. На сегодня эта цифра превышена на 1,8%, что типично и ожидаемо для этого времени года и не означает, что в стране началась эпидемия", - добавили в ЦОС.

Напомним, ранее в минздраве сообщили, что за прошедшую неделю - с 3 по 9 декабря, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превысили эпидемический порог. В частности, эпидемические пороги превышены в областях: Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%.