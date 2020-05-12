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В Киеве растет число заболевших COVID-19, нуждающихся в госпитализации

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 12:49
В Киеве растет число заболевших COVID-19, нуждающихся в госпитализации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В больницах первой и второй волны предусмотрено почти 1700 койко-мест, но их может не хватить

В Киеве растет число заболевших коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко также рассказал, что в стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом.

"У нас увеличивается количество инфицированных, которым нужна госпитализация. В стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом. И 99 человек - с подозрением на это заболевание. 56 пациентов - в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - заявил Кличко.

Он добавил, что в больницах первой и второй волны предусмотрено почти 1700 койко-мест.

"Но если у нас будет инфекционный взрыв, этого может оказаться мало", - заявил Кличко.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина рассказал, что более 6 тысяч граждан с подтвержденным тестом на коронавирус не были госпитализированы в инфекционные стационары и лечатся дома.

Добавим, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16 023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера. Таким образом, число больных сокращается второй день подряд.

Теги Новости Украины Коронавирус
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