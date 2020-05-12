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В Києві зростає кількість хворих COVID-19, яким потрібна госпіталізація

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 12:49
В Києві зростає кількість хворих COVID-19, яким потрібна госпіталізація
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У лікарнях першої та другої хвилі передбачено майже 1700 ліжкомісць, але їх може не вистачити

В Києві зростає кількість хворих коронавірусом, яким потрібна госпіталізація. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко також розповів, що у стаціонарах міських лікарень перебувають 218 хворих на коронавірус.

"У нас збільшується кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. В стаціонарах міських лікарень перебувають 218 хворих на коронавірус. І 99 людей - з підозрою на це захворювання. 56 пацієнтів - у тяжкому стані. Семеро з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - заявив Кличко.

Він додав, що у лікарнях першої та другої хвилі передбачено майже 1700 ліжкомісць.

"Але якщо в нас буде інфекційний вибух, цього може виявитись замало", - заявив Кличко.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що понад 6 тисяч громадян з підтвердженими тестом на коронавірус не були госпіталізовані до інфекційних стаціонарів та лікуються вдома.

Додамо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16 023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. Таким чином, число хворих скорочується другий день поспіль.

Теги Новини України Коронавірус
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