В Киеве рассказали о деталях дел против ветеранов

По делу о якобы нападении ветеранов на экс-советника главы СНБО Сергея Сивохо происходят манипуляции с целью дискредитировать и осудить ветеранов по надуманным обвинениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление одного из подозреваемых, ветерана полка "Азов" Сергея Тамарина во время пресс-конференции в Киеве.

"Я и небольшое количество ветеранов были на этой встрече ("Платформе примирения", которую организовал Сивохо). Мы высказались - да, достаточно громко, где агрессивно, никто этого не отрицает. Но после того, как просто выходя из зала Сивохо через небольшую потасовку упал, в тот же вечер мы оказались в изоляторе временного содержания, Квалификация была - "хулиганство", часть четвертая, с применением оружия. Это было довольно странно. Конечно, на следующий день ее переквалифицировали на часть третью и теперь мы являемся, если не ошибаюсь, уже обвиняемыми по уголовному делу средней тяжести", - рассказал Тамарин.

Участники брифинга обсудили и другие дела против ветеранов, в частности дело против ветеранов из Черкасс за акцию против власти, дело бывшего комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко, а также внесение чеченских добровольцев в санкционный список СНБО.

Как отметили в Нацкорпусе, на пресс-конференции собрались представители ветеранов и патриотов, "попавших под действие репрессий власти".