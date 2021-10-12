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В Києві розповіли про деталі справ проти ветеранів

Автор: Наталія Гурковська

У справі про нібито напад ветеранів на екс-радника голови РНБО Сергія Сивохо відбуваються маніпуляції з метою дискредитувати та засудити ветеранів за надуманими звинуваченнями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву одного з підозрюваних, ветерана полку "Азов" Сергія Тамаріна під час прес-конференції у Києві.

"Я та невеличка кількість ветеранів були на цій зустрічі ("Платформі примирення", яку організував Сивохо). Ми висловились - так, досить гучно, десь агресивно, ніхто цього не відхиляє. Але після того, як просто виходячи з залу Сивохо через невеличку штовханину впав, у той же вечір ми опинились в ізоляторі тимчасового тримання, Кваліфікація була - "хуліганство", частина четверта, із застосуванням зброї. Це було досить дивно. Звісно, наступного дня її перекваліфікували на частину третю і тепер ми є, якщо не помиляюсь, вже обвинуваченими у кримінальній справі середньої тяжкості", - розповів Тамарін.

Учасники брифінгу обговорили і інші справи проти ветеранів, зокрема справу проти ветеранів з Черкас за акцію проти влади, справу колишнього комбата батальйону "Донбас" Семена Семенченка, а також внесення чеченських добровольців до санкційного списку РНБО.

Як зазначили в Нацкорпусі, на прес-конференції зібрались представники ветеранів та патріотів, "які потрапили під дію репресій влади".

Як повідомлялось, 22 серпня група ветеранів "Азову" намагалася пройти на ветеранський форум у Києві, щоб поставити питання Зеленському, однак поліція їх не пропустила, а організатори відмовили у реєстрації.

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Нацкорпус