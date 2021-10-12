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В Киеве рассказали о деталях дел против ветеранов

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Киев, Вторник 12 октября 2021 18:31
В Киеве рассказали о деталях дел против ветеранов Фото: в Киеве рассказали о деталях дел против ветеранов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

По делу о якобы нападении ветеранов на экс-советника главы СНБО Сергея Сивохо происходят манипуляции с целью дискредитировать и осудить ветеранов по надуманным обвинениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление одного из подозреваемых, ветерана полка "Азов" Сергея Тамарина во время пресс-конференции в Киеве.

"Я и небольшое количество ветеранов были на этой встрече ("Платформе примирения", которую организовал Сивохо). Мы высказались - да, достаточно громко, где агрессивно, никто этого не отрицает. Но после того, как просто выходя из зала Сивохо через небольшую потасовку упал, в тот же вечер мы оказались в изоляторе временного содержания, Квалификация была - "хулиганство", часть четвертая, с применением оружия. Это было довольно странно. Конечно, на следующий день ее переквалифицировали на часть третью и теперь мы являемся, если не ошибаюсь, уже обвиняемыми по уголовному делу средней тяжести", - рассказал Тамарин.

Участники брифинга обсудили и другие дела против ветеранов, в частности дело против ветеранов из Черкасс за акцию против власти, дело бывшего комбата батальона "Донбасс" Семена Семенченко, а также внесение чеченских добровольцев в санкционный список СНБО.

Как отметили в Нацкорпусе, на пресс-конференции собрались представители ветеранов и патриотов, "попавших под действие репрессий власти".

Как сообщалось, 22 августа группа ветеранов "Азова" пыталась пройти на ветеранский форум в Киеве, чтобы задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому, однако полиция их не пропустила, а организаторы отказали в регистрации.

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