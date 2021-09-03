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В Киеве распылили перцовый баллончик в школе

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 13:05
В Киеве распылили перцовый баллончик в школе Фото: в школе в Киеве распылили перцовый баллончик (t.me/KyivOperativ/80367)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Елены Телиги распылили перцовый баллончик в школе. Детей вывели на улицу и сейчас отпускают домой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".

Распыление перцового баллончика произошло в школе 97, что на улице Елены Телиги.

Детей вывели на улицу, некоторые из них жалуются на кашель и одышку.

На месте ожидают правоохранителей, которые должны установить виновника.

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