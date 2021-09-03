В Киеве распылили перцовый баллончик в школе
Фото: в школе в Киеве распылили перцовый баллончик (t.me/KyivOperativ/80367)
В Киеве на улице Елены Телиги распылили перцовый баллончик в школе. Детей вывели на улицу и сейчас отпускают домой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".
Распыление перцового баллончика произошло в школе 97, что на улице Елены Телиги.
Детей вывели на улицу, некоторые из них жалуются на кашель и одышку.
На месте ожидают правоохранителей, которые должны установить виновника.