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У Києві розпилили перцевий балончик в школі

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 13:05
У Києві розпилили перцевий балончик в школі Фото: у школі в Києві розпилили перцевий балончик (t.me/KyivOperativ/80367)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Олени Теліги розпилили перцевий балончик в школі. Дітей повиводили на вулицю та зараз відпускають додому.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".

Розпилення перцевого балончика сталось у школі 97, що на вулиці Олени Теліги.

Дітей повиводили на вулицю, деякі з них скаржаться на кашель та важкість дихання.

На місці очікують на правоохоронців, які мають встановити винуватця.

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