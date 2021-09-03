У Києві розпилили перцевий балончик в школі
Фото: у школі в Києві розпилили перцевий балончик (t.me/KyivOperativ/80367)
У Києві на вулиці Олени Теліги розпилили перцевий балончик в школі. Дітей повиводили на вулицю та зараз відпускають додому.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".
Розпилення перцевого балончика сталось у школі 97, що на вулиці Олени Теліги.
Дітей повиводили на вулицю, деякі з них скаржаться на кашель та важкість дихання.
На місці очікують на правоохоронців, які мають встановити винуватця.