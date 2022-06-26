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В Киеве из-за ракетного удара пострадала гражданка России

Фото: Антон Геращенко показывает паспорт пострадавшей от ракетного удара россиянки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева пострадала женщина, которая оказалась гражданкой России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко.

Гражданка России оказалась зажатой бетонной плитой после прямого попадания ракеты в дом. Ее удалось вытащить из-под завалов. Сейчас она находится в больнице.

Геращенко на месте происшествия показал паспорт пострадавшей, который посечен осколками.

Отметим, что срок действия паспорта закончился еще в 2021 году.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду.

Сейчас на месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первого погибшего, при этом еще пятеро пострадали.

Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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