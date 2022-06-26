В Киеве из-за ракетного удара пострадала гражданка России

В результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева пострадала женщина, которая оказалась гражданкой России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко.
Гражданка России оказалась зажатой бетонной плитой после прямого попадания ракеты в дом. Ее удалось вытащить из-под завалов. Сейчас она находится в больнице.
Геращенко на месте происшествия показал паспорт пострадавшей, который посечен осколками.
Отметим, что срок действия паспорта закончился еще в 2021 году.
Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду.
Сейчас на месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первого погибшего, при этом еще пятеро пострадали.
Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.