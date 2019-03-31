В Киеве работают в штатном режиме все избирательные участки

В Киеве на выборах президента Украины работают в штатном режиме все 1 тыс. 103 избирательные участки. Об этом заявил руководитель аппарата КГГА, координатор Городского координационного центра по подготовке и проведению выборов Дмитрий Загуменный, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, по состоянию на 9:00 в Киеве работают все избирательные участки.

"Первые киевляне уже осуществили волеизъявление на очередных выборах президента Украины. Участки будут работать до 20:00", - сказал Загуменный.

Он отметил, что почти 48 тысяч граждан сменили место голосования и реализуют свое конституционное право именно в столице.

Отметим, сегодня, 31 марта с 08:00 в Украине открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве на выборах президента Украины 8 участков начали работу с опозданием.

Сообщалось, что в столице работает 13 окружных и 1 тыс. 105 участковых избирательных комиссий. Правопорядок обеспечивают около 6 тыс. полицейских.