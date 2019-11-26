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В Киеве образовались значительные пробки

Новости » Общество     26.11.2019 - 09:23
В Киеве образовались значительные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на обеих берегах

Во вторник, 26 ноября, в Киеве значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, Большой окружной дороге, проспекте Академика Палладина, улице Жилянской, бульваре Тараса Шевченко, Воздушнофлотском проспекте, улице Телиги, Щусева, бульваре Леси Украинки, Дружбы Народов, улице Бойчука, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатецкой, Новоконстантиновской, Скляренко, Гринченко, Протасовом Яру.

В Киеве образовались значительные пробки

На левом берегу движение осложнено на Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Бажана, на Харьковском шоссе, проспекте Освободителей, Ватутина, улице Братиславской.

В Киеве образовались значительные пробки

Также движение затруднено на мосту Патона, Дарницком мосту, Южном мосту.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Также сообщалось, что во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020. Названы улицы, где будет перекрыто движение. Кроме того, будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

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