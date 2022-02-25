В Киеве ограничили движение по красной ветке метро
Фото: в Киеве ограничили работу нескольких станций метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве ограничили движение метро на красной ветке. Станции метрополитена "Академгородок", "Житомирская", "Нивки" и "Берестейская" не работают в режиме перевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По организационным причинам красная линия метро курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская". Напомним, что метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободен", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в результате падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом.