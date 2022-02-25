ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве ограничили движение по красной ветке метро

Новина українською →
Киев, Пятница 25 февраля 2022 08:55
В Киеве ограничили движение по красной ветке метро Фото: в Киеве ограничили работу нескольких станций метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве ограничили движение метро на красной ветке. Станции метрополитена "Академгородок", "Житомирская", "Нивки" и "Берестейская" не работают в режиме перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По организационным причинам красная линия метро курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская". Напомним, что метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободен", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в результате падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина