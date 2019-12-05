В Киеве пытались похитить помощницу нардепа

Сотрудники Национальной полиции в Киеве предотвратили похищение помощницы одного из народных депутатов Украины, за которую планировали затребовать выкуп в размере 500 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что 4 декабря правоохранители задержали при попытке похищения двоих исполнителей, а также организатора. Злоумышленники планировали похищение с ноября месяца.

"Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшего, ее график и даже подготовлено для дальнейшего содержания после похищения. Задержанными оказались жители разных областей от 31 до 47 лет", - сообщили в полиции.

На данный момент решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль депутата местного областного совета Вячеслава Соболева. Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. В результате происшествия погиб трехлетний ребенок.

Позже полиции удалось задержать двоих подозреваемых в убийстве сына Соболева. Шевченковский районный суд города Киева арестовал подозреваемых без права на залог.