У Києві намагалися викрасти помічницю нардепа

Співробітники Національної поліції у Києві запобігли викрадення помічниці одного з народних депутатів України, за яку планували вимагати викуп у розмірі 500 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що 4 грудня правоохоронці затримали при спробі викрадення двох виконавців, а також організатора. Зловмисники планували викрадення з листопада місяця.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілого, її графік і навіть підготовлено для подальшого утримання після викрадення. Затриманими виявилися жителі різних областей від 31 до 47 років", - повідомили в поліції.

На даний момент вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні злочину. Згідно санкції статті, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що 1 грудня в Києві обстріляли автомобіль депутата місцевої обласної ради В'ячеслава Соболєва. Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. В результаті події загинула трирічна дитина.

Пізніше поліції вдалося затримати двох підозрюваних у вбивстві сина Соболєва. Шевченківський районний суд міста Києва заарештував підозрюваних без права на заставу.