ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві п'яний водій збив спецназівця

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 12:23
У Києві п'яний водій збив спецназівця
Фото: місце ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Поліцейські згодом затримали нетверезого водія

У Києві на вулиці Василя Касіяна п'яний водій збив працівника полку поліції особливого призначення №2. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У прес-службі повідомляють, що при патрулюванні Голосіївського району наряд поліції помітив автомобіль, який їхав із включеними аварійними сигналами та мав видимі ознаки пошкодження.

"Водій, побачивши поліцейських, змінив напрямок авто. Наряд вирішив зупинити автомобіль для перевірки документів. На вимоги поліцейських водій не відреагував та не зупинився. Наздогнавши машину, один зі спецпризначенців підійшов до водія, однак той у відповідь різко почав рух, наїхавши йому на ногу", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські згодом затримали нетверезого водія. Спецназівцю наразі надають необхідну медичну допомогу. Розпочато кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.

"Правоохоронці затримали зловмисника, автомобіль вилучили. Встановлено, що за кермом перебував 35-річний раніше не судимий іноземець у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейського госпіталізували у лікарню для надання необхідної медичної допомоги. За інформацією лікарів, у нього перелом лівої ноги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому у Тернопільській області п'яний водій збив поліцейського та двох цивільних. У результаті події постраждалі були госпіталізовані з переломами та іншими травмами. За словами винуватця ДТП, не дивлячись на включені проблискові маячки автомобіля правоохоронців, він автомобіль не помітив.

У Києві невідомі підпалили мікроавтобус з людьми У США в ДТП за участю викраденого поліцейського автомобіля загинули двоє дітей
Новини України КиївДТПспецназ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся