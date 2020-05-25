В Киеве не пустили гражданина в метро в первый день работы подземки

Все пассажиры, которые пользуются столичным метрополитеном, стараются придерживаться правил дистанции
В первый день работы метро Киева уже были случаи, когда гражданина не пропустили. За ношением масок в метро следят работники Нацполиции.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.
Все пассажиры, которые пользуются столичным метрополитеном, стараются придерживаться правил дистанции и используют средства защиты. Впрочем, в первый день работы метро уже были случаи, когда гражданина не пропустили в метро.
"При мне одного пассажира развернули. А вообще, все в масках", - сообщила Макогон.
Отметим, что решением КГГА, не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания. Также наличие средства индивидуальной защиты - маски, остается обязательным требованием.
Для пассажиров действуют следующие правила:
Напомним, сегодня - первый день открытия метро в Киеве, в связи с чем корреспондент РБК-Украина узнал, какая ситуация в подземке и на дорогах столицы.
Добавим, киевская власть заявила, что в случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний.
Автор: Анастасия Светлевская