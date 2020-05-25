У Києві не пустили пасажира в метро в перший день роботи підземки

Всі пасажири, які користуються столичним метрополітеном, намагаються дотримуватись правил дистанціі
У перший день роботи метро Києва вже були випадки, коли громадянина не пропустили. За носінням масок в метро слідкують працівники Нацполіції.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник метрополітену Наталія Макогон.
Всі пасажири, які користуються столичним метрополітеном, намагаються дотримуватись правил дистанції та використовують засоби захисту. Втім, в перший день роботи метро вже були випадки, коли громадянина не пропустили до метро.
"При мені одного пасажира розвернули. А взагалі, всі в масках", - повідомила Макогон.
Зазначимо, що рішенням КМДА, не повинні допускати у метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання. Також наявність засобу індивідуального захисту - маски, залишається обов’язковою вимогою.
Для пасажирів діють такі правила:
Нагадаємо, сьогодні - перший день відкриття метро в Києві, у зв'язку з чим кореспондент РБК-Україна дізнався, яка ситуація у підземці та на дорогах столиці.
Додамо, київська влада заявила, що у разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.
Автор: Анастасия Светлевская