В Киеве пройдут учения полиции по противодействию автоугонам

Участие в учениях примут патрульные, оперативники уголовного розыска, полиция охраны и диспетчеры центра управления нарядами

В Киеве Нацполиция проведет учения по противодействию автоугонам. Об этом сегодня, 3 августа, заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщает Департамент комуникации Национальной полиции Украины.

"В течение семи месяцев этого года правоохранители раскрыли почти 39 процентов от общего количества фактов незаконного завладения транспортными средствами. Сейчас этот вопрос остается одним из приоритетных для Нацполиции", - заявил Аброськин.

Он добавил, что такой вид преступления присущ крупным городам страны, в частности - и для столицы.

"В раскрытии таких преступлений очень важно полное взаимодействие различных служб, в частности – оперативная передача информации от диспетчера центра управления нарядами до патрульных, розыскников, полицейских и работников других задействованных подразделений", - подчеркнул он.

Также сообщается, что по результатам проведенных учений будет создана специальная рабочая группа для выработки эффективного алгоритма действий по выявлению и документированию деятельности злоумышленников, которые совершают незаконные завладения транспортом.

Напомним, что 13 июня Министерство внутренних дел Украины провело учения полицейских в Киеве.