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У Києві відбуваються поліцейські навчання

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 13:04
Фото: поліцейські навчання (twitter.com/MVS_UA)
Фото: поліцейські навчання (twitter.com/MVS_UA)

Правоохоронці закликають зберігати спокій

Сьогодні у Києві відбуваються поліцейські навчання. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

"За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Правоохоронці відпрацьовують затримання нападників та звільнення чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають зберігати спокій.

Нагадаємо, 9 червня Служба безпеки України (СБУ) провела масштабні міжнародні антитерористичні навчання у Чернівецькій області.

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Теги публікації: Міністерство внутрішніх справ України, правоохранители  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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