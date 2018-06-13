Правоохоронці закликають зберігати спокій
Сьогодні у Києві відбуваються поліцейські навчання. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.
"За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Правоохоронці відпрацьовують затримання нападників та звільнення чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають зберігати спокій.
Сьогодні у Києві відбуваються поліцейські навчання — МВС України (@MVS_UA) June 13, 2018
За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Правоохоронці відпрацьовують затримання нападників та звільнення чоловіка.
Будь ласка, зберігайте спокій!
Тренуємось заради вашої безпеки pic.twitter.com/sHhor6OvvX
Нагадаємо, 9 червня Служба безпеки України (СБУ) провела масштабні міжнародні антитерористичні навчання у Чернівецькій області.