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В Киеве пройдет "Марш равенства": полиция перешла на усиленный режим

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 15:54
В Киеве пройдет "Марш равенства": полиция перешла на усиленный режим Фото: Марш равенства пройдет в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В воскресенье, 19 сентября, в Киеве пройдет "Марш равенства". Столичная полиция и Нацгвардия переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Мероприятие пройдет в центральной части столицы - возле парка имени Тараса Шевченко. По данным организаторов, в марше примут участие до 10 тысяч человек.

В день проведения "Марша равенства" в Киеве ограничат доступ к улицам, где будет проходить мероприятие. Как отметили в столичной полиции, такая мера вводится исключительно для обеспечения общественного порядка.

"Будут установлены заградительные турникеты и фильтрационные пункты с металлоискателями и пропускным режимом", - заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.

Отмечается, что к охране порядка в месте проведения марша будут привлечены взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Также в усиленном режиме будут нести службу наряды полиции диалога.

Правоохранители обратились к жителям и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее выбирать маршруты с учетом перекрытых улиц.

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Киев Министерство внутренних дел Украины Марш равенства
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