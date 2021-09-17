ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві пройде "Марш рівності": поліція перейшла на посилений режим

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 15:54
У Києві пройде "Марш рівності": поліція перейшла на посилений режим Фото: Марш рівності пройде в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У неділю, 19 вересня, в Києві пройде "Марш рівності". Столична поліція і Нацгвардія переведені на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Захід пройде в центральній частині столиці - біля парку імені Тараса Шевченка. За даними організаторів, у Марші візьмуть участь до 10 тисяч осіб.

У день проведення "Маршу рівності" в Києві обмежать доступ до вулиць, де проходитиме захід. Як зазначили в столичній поліції, такий захід вводиться виключно для забезпечення громадського порядку.

"Будуть встановлені загороджувальні турнікети і фільтраційні пункти з металошукачами і пропускним режимом", - заявив начальник поліції Києва Іван Виговський.

Зазначається, що до охорони порядку в місці проведення маршу будуть залучені вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Також у посиленому режимі нестимуть службу наряди поліції.

Правоохоронці звернулися до жителів і гостей столиці з проханням поставитися з розумінням до введених обмежень і заздалегідь вибирати маршрути з урахуванням перекритих вулиць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Міністерство внутрішніх справ України Марш рівності
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт