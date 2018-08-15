В Киеве пройдет конференция "Новая эра бизнеса"
3 ноября 2018 г. в конференц-зале НСК «Олимпийский» компания Only Top проведет конференцию «Новая Эра Бизнеса», на которой выступят лучшие управленцы, собственники компаний, имеющие за плечами не только теоретические, но и практические знания и опыт в различных сферах бизнеса. Гостей конференции ждет информация о трендах, разбор кейсов, а также прикладные инструменты от спикеров.
«Новая Эра Бизнеса» - первая конференция в формате прикладных мастер-классов. Конференция, которая построена на трех китах – продукт, маркетинг, команда. По мнению экспертов, это самые важные элементы, на которые следует делать упор в развитие бизнеса.
На конференции выступят 8 спикеров-экспертов, основателей бизнеса.
Хэдлайнером конференции будет Гарик Корогодский – меценат, бизнесмен, писатель, совладелец ТРЦ «Dream Town», основатель благотворительного фонда «Жизнелюб». Тема его выступления «Как создавать и управлять эффективной командой».
Делиться знаниями и опытом с вами будут:
- Максим Бахматов – управляющий партнер инновационного парка UNIT.City.
- Дмитрий Деркач – сооснователь сети кинотеатров «Планета кино».
- Эдгар Каминский – пластический хирург, основатель UMF (Ukrainian Medical Festival), образовательного центра/креативной платформы Kaminskiy Hub.
- Аркадий Вершебенюк – экс-генеральный директор Uber Ukraine, сo-founder BitCab, Advisor в Alfa-bank.
- Евгений Кудрявченко – основатель студии Vintage Web Production.
- Андрей Шатырко – видеомаркетолог, эксперт по продвижению в YouTube.
- Михаил Федоров – владелец SMMStudio.
Во время конференции будут разобраны следующие темы:
- «Как создать лучший сервисный продукт для клиентов в своей нише», Дмитрий Деркач;
- «Личный бренд и как он влияет на бизнес», Эдгар Каминский;
- «Как сексуально упаковать себя в интернете», Евгений Кудрявченко;
- «Как вывести продукт на новый рынок», Аркадий Верщебенюк;
- «Видеомаркетинг – как основной инструмент рекламы в будущем», Андрей Шатырко;
- «Как провести анализ своего бизнеса в разрезе маркетинга», Михаил Федоров
Организаторы Only Top рассматривают конференцию «Новая Эра Бизнеса», как шаг к возвращению формата конференций к своим первоначальным истокам. Мероприятие, где люди получат практические знания, готовые кейсы, которые они смогут внедрить на следующий день. Где представители бизнеса могут поделиться своим опытом, знаниями и практичными советами с начинающими и развивающимися предпринимателями, которые заинтересованы в продвижении бизнеса.
Регистрируйтесь на конференцию
http://onlytop.com.ua/?utm_source=rbk&utm_content=rbk
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