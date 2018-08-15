В Киеве пройдет конференция "Новая эра бизнеса"

3 ноября 2018 г. в конференц-зале НСК «Олимпийский» компания Only Top проведет конференцию «Новая Эра Бизнеса», на которой выступят лучшие управленцы, собственники компаний, имеющие за плечами не только теоретические, но и практические знания и опыт в различных сферах бизнеса. Гостей конференции ждет информация о трендах, разбор кейсов, а также прикладные инструменты от спикеров.

«Новая Эра Бизнеса» - первая конференция в формате прикладных мастер-классов. Конференция, которая построена на трех китах – продукт, маркетинг, команда. По мнению экспертов, это самые важные элементы, на которые следует делать упор в развитие бизнеса.

На конференции выступят 8 спикеров-экспертов, основателей бизнеса.

Хэдлайнером конференции будет Гарик Корогодский – меценат, бизнесмен, писатель, совладелец ТРЦ «Dream Town», основатель благотворительного фонда «Жизнелюб». Тема его выступления «Как создавать и управлять эффективной командой».

Делиться знаниями и опытом с вами будут:

Максим Бахматов – управляющий партнер инновационного парка UNIT.City.

– управляющий партнер инновационного парка UNIT.City. Дмитрий Деркач – сооснователь сети кинотеатров «Планета кино».

– сооснователь сети кинотеатров «Планета кино». Эдгар Каминский – пластический хирург, основатель UMF (Ukrainian Medical Festival), образовательного центра/креативной платформы Kaminskiy Hub.

– пластический хирург, основатель UMF (Ukrainian Medical Festival), образовательного центра/креативной платформы Kaminskiy Hub. Аркадий Вершебенюк – экс-генеральный директор Uber Ukraine, сo-founder BitCab, Advisor в Alfa-bank.

– экс-генеральный директор Uber Ukraine, сo-founder BitCab, Advisor в Alfa-bank. Евгений Кудрявченко – основатель студии Vintage Web Production.

– основатель студии Vintage Web Production. Андрей Шатырко – видеомаркетолог, эксперт по продвижению в YouTube.

– видеомаркетолог, эксперт по продвижению в YouTube. Михаил Федоров – владелец SMMStudio.

Во время конференции будут разобраны следующие темы:

«Как создать лучший сервисный продукт для клиентов в своей нише», Дмитрий Деркач;

«Личный бренд и как он влияет на бизнес», Эдгар Каминский;

«Как сексуально упаковать себя в интернете», Евгений Кудрявченко;

«Как вывести продукт на новый рынок», Аркадий Верщебенюк;

«Видеомаркетинг – как основной инструмент рекламы в будущем», Андрей Шатырко;

«Как провести анализ своего бизнеса в разрезе маркетинга», Михаил Федоров

Организаторы Only Top рассматривают конференцию «Новая Эра Бизнеса», как шаг к возвращению формата конференций к своим первоначальным истокам. Мероприятие, где люди получат практические знания, готовые кейсы, которые они смогут внедрить на следующий день. Где представители бизнеса могут поделиться своим опытом, знаниями и практичными советами с начинающими и развивающимися предпринимателями, которые заинтересованы в продвижении бизнеса.

Регистрируйтесь на конференцию

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