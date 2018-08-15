У Києві пройде конференція "Нова ера бізнесу"

3 листопада 2018 р. у конференц-залі НСК «Олімпійський» компанія Only Top проведе конференцію «Нова Ера Бізнесу», на якій виступатимуть кращі керівники, власники компаній, що мають за плечима не тільки теоретичні, але й практичні знання і досвід в різних сферах бізнесу. Гостей конференції чекає інформація про тренди, розбір кейсів, а також прикладні інструменти від спікерів.

«Нова Ера Бізнесу» - перша конференція у форматі прикладних майстер-класів. Конференція, яка побудована на трьох китах – продукт, маркетинг, команда. На думку експертів, це найбільш важливі елементи, на які слід робити акцент на розвиток бізнесу.

На конференції виступлять 8 спікерів-експертів, засновників бізнесу.

Хедлайнером конференції буде Гарік Корогодський – меценат, бізнесмен, письменник, співвласник ТРЦ «Dream Town», засновник благодійного фонду «Життєлюб». Тема його виступу «Як створювати і керувати ефективною командою».

Ділитися знаннями і досвідом з вами будуть:

Максим Бахматов – керуючий партнер інноваційного парку UNIT.City.

– керуючий партнер інноваційного парку UNIT.City. Дмитро Деркач – співзасновник мережі кінотеатрів «Планета кіно».

– співзасновник мережі кінотеатрів «Планета кіно». Едгар Камінський – пластичний хірург, засновник UMF (Ukrainian Medical Festival), навчального центру/креативної платформи Kaminskiy Hub.

– пластичний хірург, засновник UMF (Ukrainian Medical Festival), навчального центру/креативної платформи Kaminskiy Hub. Аркадій Вершебенюк – екс-генеральний директор Über Ukraine, з-founder BitCab, Advisor в Alfa-bank.

– екс-генеральний директор Über Ukraine, з-founder BitCab, Advisor в Alfa-bank. Євген Кудрявченко – засновник студії Vintage Web Production.

– засновник студії Vintage Web Production. Андрій Шатирко – відеомаркетолог, експерт з просування в YouTube.

– відеомаркетолог, експерт з просування в YouTube. Михайло Федоров – власник SMMStudio.

Під час конференції будуть розібрані наступні теми:

«Як створити кращий сервісний продукт для клієнтів в своїй ніші», Дмитро Деркач;

«Особистий бренд і як він впливає на бізнес», Едгар Камінський;

«Як сексуально упакувати себе в інтернеті», Євген Кудрявченко;

«Як вивести продукт на новий ринок», Аркадій Верщебенюк;

«Видеомаркетинг – як основний інструмент реклами в майбутньому», Андрій Шатирко;

«Як провести аналіз свого бізнесу в розрізі маркетингу», Михайло Федоров

Організатори Only Top розглядають конференцію «Нова Ера Бізнесу», як крок до повернення формату конференцій до своїх витоків Захід, де люди отримають практичні знання, готові кейси, які вони зможуть впровадити на наступний день. Де представники бізнесу можуть поділитися своїм досвідом, знаннями і практичними порадами з початківцями та тими підприємцями, які зацікавлені в просуванні бізнесу.

Реєструйтеся на конференцію

http://onlytop.com.ua/?utm_source=rbk&utm_content=rbk

і стежте за нашими новинами в Facebook

FB https://www.facebook.com/onlytopkiev/

Наші партнери: БП «Життєлюб», Traffim, Topkniga, Kaminskiy, HUB, Арденс