Кличко: мы делаем все, чтобы работа Дарницкой ТЭЦ соответствовала европейским стандартам

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

В Киеве начато внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ

В Киеве запустили в работу первый новый электрофильтр, который поможет снизить уровень вредных выбросов на Дарницкой ТЭЦ более чем в 30 раз. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после осмотра электрофильтра, сообщает пресс-служба Кличко.

По словам Кличко, в этом году в рамках инвестиционной программы ООО "Еврореконструкции", которая является владельцем Дарницкой ТЭЦ, начато внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ. В частности, реконструкция предполагает строительство пяти новых электрофильтров, которые значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят отойти от технологии складирования золы.

"Мы запустили в работу первый из предусмотренных новых электрофильтр. Это теперь позволяет более чем в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух", - отметил Кличко, отметив, что проектирование, установка и наладка электрофильтра была осуществлена за средства ТЭЦ, стоимость работ составляет 96,8 млн гривен.

Кроме того, по словам Кличко, еще 4 электрофильтра планируют установить в течение следующих трех лет - до конца 2021 года. Также в рамках реконструкции ТЭЦ планируется строительство установок сероочистки и азотоочищения и рекультивация золоотвала - озера "Горячка".

"Это ключевая программа для того, чтобы в Киеве был чистый воздух. И мы должны делать все возможное, чтобы работа Дарницкой ТЭЦ соответствовала европейским стандартам”, - добавил он.

По словам Кличко, прогресс в решении экологической проблемы, которая десятилетиями существовала на Левом берегу Киева, стал возможным благодаря совместной работе городской власти, ООО "Еврореконструкция", НКРЭКУ и местных жителей-активистов. Городская власть возглавила координацию процессов, в частности - утверждение инвестпрограммы на государственном уровне.

Как отмечается, Дарницкая ТЭЦ поставляет тепло в Днепровском и Дарницком районах около 270 тысячам жителей Левобережья. Введена в эксплуатацию более 60 лет назад и тогда находилась за пределами города. Основным топливом для ТЭЦ является уголь, при сжигании которого образуются золошлаковые отходы, которые складируются. Сегодня на станции начаты процессы переоснащения.

По словам Кличко, в Киеве также воплощают другие масштабные проекты, которые позволят улучшить экологическую ситуацию. Это, в частности, реконструкция Бортнической станции аэрации и осуществление ремонтных работ на мусоросжигательном заводе "Энергия".

Как сообщается, реконструкция Бортнической станции аэрации - крупнейший в Украине международный проект в сфере ЖКХ. Стоимость проекта - 1,1 млрд долларов. Это кредитные средства от Японии на льготных условиях. До конца текущего года уже будет объявлен тендер на определение подрядчика. Работы по реконструкции продлятся 6 лет. После завершения реконструкции будут решены проблемы очистки стоков и неприятного запаха, для жителей Левого берега.

После возвращения мусоросжигательного завода "Энергия" в управление города, уже в 2019 году на нем планируют провести ремонт котлов и замену фильтров, очищающих дымовые газы от пыли. Это позволит вдвое снизить объемы вредных выбросов.