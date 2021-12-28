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В Киеве проверяют сообщение о минировании: полиция ищет взрывчатку в ТРЦ Blockbuster Mall

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 28 декабря, в Киеве сообщили о минировании одного из больших ТРЦ. Людей эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что был "заминирован" торгово-развлекательный центр Blockbuster Mall. Он расположен оп адресу проспект Степана Бандеры, 36.

На место оперативно прибыли правоохранители и другие профильные службы. Спасатели провели эвакуацию людей. Они вывели всех посетителей и сотрудников ТРЦ из здания на улицу.

Напомним, 27 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса". На месте происшествия работают профильные службы.

Также полиция получила информацию о минировании железнодорожного вокзала и больницы в Виннице. На месте происшествия работают профильные службы.

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Киев