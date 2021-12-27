В Одессе заминировали аэропорт, эвакуировали 320 человек
Фото: в Одессе заминировали аэропорт "Одесса" (Wikipedia)
Правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса". На месте происшествия работают профильные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
Для проверки указанной информации на место были направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
По состоянию на 23:30 аэропорт и близлежащая территория осмотрены, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.
Всего эвакуировали 320 человек, впоследствии работа аэропорта возобновлена.