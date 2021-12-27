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В Одессе заминировали аэропорт, эвакуировали 320 человек

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Одесса, Понедельник 27 декабря 2021 04:42
В Одессе заминировали аэропорт, эвакуировали 320 человек Фото: в Одессе заминировали аэропорт "Одесса" (Wikipedia)
Автор: Артур Родивилов

Правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса". На месте происшествия работают профильные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Для проверки указанной информации на место были направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

По состоянию на 23:30 аэропорт и близлежащая территория осмотрены, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

Всего эвакуировали 320 человек, впоследствии работа аэропорта возобновлена.

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