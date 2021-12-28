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У Києві перевіряють повідомлення про мінування: поліція шукає вибухівку у ТРЦ Blockbuster Mall

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 28 грудня, у Києві повідомили про замінування одного з великих ТРЦ. Людей евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що "замінували" торгово-розважальний центр Blockbuster Mall. Він розташований за адресою проспект Степана Бандери, 36.

На місце оперативно прибули правоохоронці та інші профільні служби. Рятувальники здійснили евакуацію людей. Вони вивели всіх відвідувачів та співробітників ТРЦ з будівлі на вулицю.

Нагадаємо, 27 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху у Міжнародному аеропорту "Одеса". На місці пригоди працюють профільні служби.

Також поліція отримала інформацію про замінування залізничного вокзалу та лікарні у Вінниці. На місці пригоди працюють профільні служби.

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Київ