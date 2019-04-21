В Киеве проверяют сообщение о минировании нескольких сооружений и сети гипермаркетов

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Сейчас на всех объектах работают сотрудники профильных служб

В Киеве сегодня, в день выборов президента Украины, полицейские получили информацию о заминировании культовых сооружений в Подольском и Печерском районах столицы и сети гипермаркетов на территории столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.

Как отмечается, по указанным адресам заминированных объектов выехали следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. На местах правоохранители проводят тщательную проверку и эвакуацию людей.

"Информация должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. После проведения осмотра объектов будет решаться вопрос о правовой квалификации событий", - говорится в сообщении.

Кроме того, информация о заминировании ресторана быстрого питания, который находится в центре столицы, не подтвердилась.

"Из здания сотрудники полиции эвакуировали около 250 человек", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что в течение дня выборов в Украине 21 апреля, поступило более 10 сообщений о минировании об'объектов в трех областях.

Напомним, в Одессе полиция проверяла информацию о возможном заминировании телеканала. Информация о возможном минировании поступило на спецлинию "102" сегодня, 21 апреля, в 08:08.