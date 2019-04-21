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У Києві перевіряють повідомлення про замінування кількох споруд і мережі гіпермаркетів

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 21:10
У Києві перевіряють повідомлення про замінування кількох споруд і мережі гіпермаркетів
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Зараз на всіх об’єктах працюють співробітники профільних служб

У Києві сьогодні, у день виборів президента України, поліцейські отримали інформацію щодо замінування культових споруд у Подільському та Печерському районах столиці та мережі гіпермаркетів на території столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції Києва.

Як зазначається, за вказаними адресами замінованих об’єктів виїхали слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. На місцях правоохоронці проводять ретельну перевірку та евакуацію людей.

"Інформація належним чином зареєстрована до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних управлінь поліції. Після проведення огляду об’єктів вирішуватиметься питання щодо правової кваліфікації подій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, інформація щодо замінування ресторану швидкого харчування, який знаходиться у центрі столиці, не підтвердилася.

"З будівлі працівники поліції евакуювали близько 250 осіб", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що протягом дня виборів в Україні 21 квітня, надійшло більше 10 повідомлень про замінування об'єктів у трьох областях.

Нагадаємо, в Одесі поліція перевіряла інформацію про можливе замінування телеканалу. Інформація про можливе мінування надійшла на спецлінію "102" сьогодні, 21 квітня, о 08:08.

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