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В Киеве проверяют минирование аэропорта и медучреждений

Автор: РБК-Украина

В Киеве 8 мая поступило сообщение о минировании ряда объектов. Проверяют аэропорт "Киев" и медицинские учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

На электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Работники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан в районных управлениях полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

Напомним, вчера информация о массовом минировании в Киеве не подтвердилась. На якобы заминированных объектах не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Вчера РБК-Украина стало известно, что полиция проверяет массовое минирование объектов в Киев. Среди объектов, которые якобы заминировали, был ТРЦ Ocean Plaza, а также десять станций метро.

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