У Києві перевіряють мінування аеропорту та медустанов

В Києві 8 травня надійшло повідомлення про мінування низки об'єктів. Перевіряють аеропорт "Київ" та ряд медичних установ.

На електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов лист про замінування аеропорту "Київ" та ряду медичних установ, розташованих на території столиці. Для перевірки цієї інформації на місця подій виїхали поліцейські та представники профільних служб.

Працівники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян в районних управліннях поліції. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.