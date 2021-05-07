В Киеве проверяют массовое минирование
В Киеве правоохранители проверяют информацию о массовом минировании объектов. Сейчас на местах работают взрывотехники и полицейские.
Об этом РБК-Украина рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.
"Получили сообщение о минировании. Продолжается проверка", - сказали в полиции.
По неподтвержденной информации, которую распространяют СМИ, в столице заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и десять станций метро. Паблик "Киев Оперативный" в Facebook сообщил, что сейчас с Ocean Plaza проводится эвакуация людей.
Фото: эвакуация людей из Ocean Plaza (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, вчера взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве.
Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.
Кроме того, в середине апреля в Киеве на Подоле обнаружили подозрительный пакет у здания. Его проверяли взрывотехники.