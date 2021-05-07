ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве проверяют массовое минирование

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 16:02
В Киеве проверяют массовое минирование Фото: в Киеве проверяют массовое минирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители проверяют информацию о массовом минировании объектов. Сейчас на местах работают взрывотехники и полицейские.

Об этом РБК-Украина рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

"Получили сообщение о минировании. Продолжается проверка", - сказали в полиции.

По неподтвержденной информации, которую распространяют СМИ, в столице заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и десять станций метро. Паблик "Киев Оперативный" в Facebook сообщил, что сейчас с Ocean Plaza проводится эвакуация людей.

На зображенні може бути: 1 особа, просто неба та текст «KYIV operative 0 ඊ MMA Telegram-KyivOperativ Telegram Viber- KиeB onepaTиBHblй Youtube Kyiv Operativ»

Фото: эвакуация людей из Ocean Plaza (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, вчера взрывчатку искали на станции метро "Крещатик" в Киеве.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Харькове заминировали сразу четыре торговых центра. Из заведений пришлось эвакуировать более 1500 человек.

Кроме того, в середине апреля в Киеве на Подоле обнаружили подозрительный пакет у здания. Его проверяли взрывотехники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев метро минирование
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена