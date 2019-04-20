В Киеве проверяют информацию о заминировании ж/д вокзала

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что полиция получила звонок от неизвестного лица, который сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.

"По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников", - сообщили в Нацполиции.

В настоящее время правоохранители проводят тщательный осмотр прилегающей территории и здания вокзала. Информация о минировании была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

"После проверки произошедшего будет дана соответствующая правовая квалификация", - добавили правоохранители.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе "заминировали" международный аэропорт. В ходе обследования "Международного аэропорта Одесса" и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено.