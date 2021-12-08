Сотрудники ГСЧС проверили состояние гражданских бомбоубежищ в Киеве. Проверку проводили в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сотрудники ГСЧС проверили:
Фото: в Киеве проверили состояние гражданских бомбоубежищ (фото facebook.com/DSNSKyiv)
"При осмотре защитных сооружений большое внимание уделили проверке: входов и выходов; системе вентиляции; системе водоснабжения; канализации и отоплению, системам связи и оповещения; инженерным сетям и строительным конструкциям, а также ряда других немаловажно-необходимым аспектам, которые обеспечивают нормальные условия жизнедеятельности населения", - пишет пресс-служба.
Сегодня в Киеве насчитывает 514 защитных сооружений и более 5 тысяч сооружений двойного назначения и простейшего укрытия.
Фото: в Киеве проверили состояние гражданских бомбоубежищ (фото facebook.com/DSNSKyiv)