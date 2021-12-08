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У Києві перевірили стан цивільних бомбосховищ

Автор: Сергій Пишкін

Співробітники ДСНС перевірили стан цивільних бомбосховищ у Києві. Перевірку проводили у Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Співробітники ДСНС перевірили:

  • технічний стан укриттів;
  • наявність вказівних табличок, інформаційних табличок з номерами телефонів відповідальних осіб;
  • відповідність розташування укриттів з картою Google;

Фото: у Києві перевірили стан цивільних бомбосховищ (facebook.com/DSNSKyiv)

"При огляді захисних споруд найбільшу увагу приділили перевірці: входів і виходів; системі вентиляції; системі водопостачання; каналізації і опаленню, системам зв’язку і оповіщення; інженерним мережам та будівельним конструкціям, а також ряду інших важливо-необхідним аспектам, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності населення", - пише пресслужба.

Сьогодні у Києві нараховує 514 захисних споруд й більше 5 тисяч споруд подвійного призначення та найпростішого укриття.

Фото: у Києві перевірили стан цивільних бомбосховищ (facebook.com/DSNSKyiv)

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Київ