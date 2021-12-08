Співробітники ДСНС перевірили:

технічний стан укриттів;

наявність вказівних табличок, інформаційних табличок з номерами телефонів відповідальних осіб;

відповідність розташування укриттів з картою Google;

Фото: у Києві перевірили стан цивільних бомбосховищ (facebook.com/DSNSKyiv)

"При огляді захисних споруд найбільшу увагу приділили перевірці: входів і виходів; системі вентиляції; системі водопостачання; каналізації і опаленню, системам зв’язку і оповіщення; інженерним мережам та будівельним конструкціям, а також ряду інших важливо-необхідним аспектам, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності населення", - пише пресслужба.

Сьогодні у Києві нараховує 514 захисних споруд й більше 5 тисяч споруд подвійного призначення та найпростішого укриття.

Фото: у Києві перевірили стан цивільних бомбосховищ (facebook.com/DSNSKyiv)