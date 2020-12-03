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У Києві перевірили майже 5 тисяч закладів за час карантину вихідного дня

Київ, Четвер 03 грудня 2020 10:05
У Києві перевірили майже 5 тисяч закладів за час карантину вихідного дня
Фото: карантинний рейд (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Правоохоронці перевірили майже 5 тисяч закладів у Києві за час карантину вихідного дня. За цей час поліція відкрила три кримінальні справи.

Про це РБК-Україна повідомили в Національній поліції.

Так, 14-15 листопада, коли було введено заборону, поліція перевірила 1 356 закладів. На наступні вихідні під перевірку потрапили 1 509 закладів, а в останні дні дії карантину вихідного дня, 28-29 листопада - 1 510.

Найчастіше під контроль правоохоронців потрапляли заклади громадського харчування (690), найменше - хостели (99).

За підсумком перевірок поліція оштрафувала 714 закладів. З них 404 ТРЦ, 202 ресторани (кафе і бари), 22 нічних клубів і п'ять хостелів.

Крім адміністративних справ поліція за підсумком перевірок відкрила три кримінальні провадження.

Найбільша кількість порушень за час карантину вихідного дня було зафіксовано в перші вихідні, 14 - 15 листопада.

У Києві перевірили майже 5 тисяч закладів за час карантину вихідного дня

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня дозволив зменшити кількість хворих COVID-19.

Крім того, в уряді повідомляли, що готуються до запровадження жорсткого карантину на новорічні свята.

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