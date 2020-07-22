В Киеве протестовали против бездействия правоохранителей в расследовании дела о наркоторговле

Под зданием Министерства внутренних дел Украины прошла акция протеста из-за возможных противоправных действий гражданина РФ Александра Щипцова. Активисты отмечают, что он может быть причастен к созданию на территории Украины организованной преступной группировки, занимающейся, в частности, торговлей наркотическими веществами.

Об этом сообщает "Обозреватель" с места событий.

Как сообщает издание, акция стала уже третьей попыткой активистов обратить внимание на деятельность Щипцова.

По данным одного из организаторов мероприятия, адвоката Дмитрия Каленова, Щипцов пользуется поддельными документами сразу на несколько разных имен. На одно из них в 2014 году он получил гражданство Украины.

Каленов уверяет, что располагает доказательствами совершения им преступных действий на территории Украины.

Также, по его словам, в отношении Щипцова украинскими правоохранительными органами было открыто несколько уголовных производств, однако их расследование по неизвестным причинам приостановлено.

С требованиями расследовать возможную противоправную деятельность Щипцова активисты дважды приходили под здание Офиса генеральной прокуратуры, а также выходили на акцию в поселке под Киевом, где живет Щипцов.

"Фигуранты указанного уголовного дела как пытаются решить свои проблемы и вопросы через генеральную прокуратуру, СБУ, через Министерство внутренних дел, так и продолжают это делать", - заявил один из участников митинга.

По итогам акции ее участники передали руководству МВД обращение с видением проблемы, а также собранными аргументами, свидетельствующими о возможной причастности Щипцова к совершению преступлений на территории Украины.

Напомним, ранее СБУ предотвратила контрабанду в Украину транснациональной преступной группировкой свыше 30 килограммов кокаина из одной из стран Латинской Америки.

Также сообщалось, что правоохранители Киева разоблачили крупнейшую в Украине интернет-сеть торговли наркотиками.