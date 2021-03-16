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В Киеве протестовали из-за дела Шеремета. Под СИЗО жгли файеры

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в Киеве под Лукьяновским СИЗО состоялась акция протеста в поддержку фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Акция прошла на фоне перенесенного судебного заседания по делу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Заседание по делу Шеремета должно было состояться сегодня в Шевченковском суде, но его отложили на 23 марта. Заседание отложили из-за того, что Нацгвардия не смогла обеспечить безопасную доставку Андрея Антоненко на суд.

После этого под Лукьяновское СИЗО, где удерживают Антоненко, пришли несколько десятков протестующих. Участники акции требовали освобождения Антоненко и заявляли о якобы фальсификации дела об убийстве Шеремета.

В ходе акции протестующие зажгли файеры и дымовые шашки. Акция протеста обошлась без столкновений и задержаний.

Фото: акция под Лукьяновским СИЗО (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, в минувший вторник под Шевченковским судом в Киеве произошли столкновения между протестующими и силовиками. Столкновения произошли во время акции в поддержку фигурантов дела Шеремета.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в деле об убийстве Шеремета якобы нет реальных нестыковок.

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Новости Украины протестЛукьяновское СИЗОПавел Шеремет
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