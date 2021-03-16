В Киеве протестовали из-за дела Шеремета. Под СИЗО жгли файеры

Заседание по делу Шеремета должно было состояться сегодня в Шевченковском суде, но его отложили на 23 марта. Заседание отложили из-за того, что Нацгвардия не смогла обеспечить безопасную доставку Андрея Антоненко на суд.

После этого под Лукьяновское СИЗО, где удерживают Антоненко, пришли несколько десятков протестующих. Участники акции требовали освобождения Антоненко и заявляли о якобы фальсификации дела об убийстве Шеремета.

В ходе акции протестующие зажгли файеры и дымовые шашки. Акция протеста обошлась без столкновений и задержаний.

Фото: акция под Лукьяновским СИЗО (Виталий Носач/РБК-Украина)