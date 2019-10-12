В Киеве на проспекте Победы полностью ограничат движение на 2 дня

В Киеве с 12 до 14 октября полностью запретят движение по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу, из-за чего 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 утра 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста.

Кроме того, поменяется порядок работы общественного транспорта - закроют маршруты троллейбусов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

Вместо этого организуют временный троллейбусный маршрут №5А, который будет курсировать по "ул. Чернобыльская - ул. Белицкая" по трассе: ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская – вул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - ул. Победы - ул. Даниила Щербаковского - ул. Маршала Гречка - ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении - ул. Северо-Сырецкая - ул. Маршала Гречка - ул. Даниила Щербаковского - просп. Победы - просп. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.

Также вносятся временные изменения в работу ночных троллейбусных маршрутов:

троллейбусный маршрут № 92Н "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) – просп. Свободы", организуется по трассе: просп. Свободы – ул. В. Порика – просп. Правды – ул. Маршала Гречка – вул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола просп. Воздухофлотский – вул. И. Огиенко – ул. Георгия Кирпы – ул. Ползунова – ул. И. Огиенко – просп. Воздухофлотский (в обратном направлении вул. Народного Ополчения) – Международный аэропорт "Киев" (Жуляны);

троллейбусный маршрут № 93Н "вул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого", организуется по трассе: вул. Чернобыльская – ул. Академика Ефремова – просп. Академика Палладина – просп. Победы – ул. Д. Щербаковского – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола просп. Победы – ул. Т. Шевченко – ул. Большая Васильковская – ст. м "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении вул. Льва Толстого – вул. Владимирская – ул. Тараса Шевченко);

Напомним, в столице на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

Также РБК-Украина сообщало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автомобилей. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.