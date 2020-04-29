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В Киеве на проспекте Любомира Гузара перекроют движение

Новости » Транспорт     29.04.2020 - 23:58
В Киеве на проспекте Любомира Гузара перекроют движение
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать 30 апреля

В Киеве на части проспекта Любомира Гузара перекроют движение с 3:00 до 20:00 30 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Отмечается, что на участке продолжается асфальтирование дороги и ремонтные работы.

"30 апреля будем асфальтировать участок от НАУ до Индустриального путепровода. С трех часов ночи выезды на просп. Гузара перекроем с улицы Гарматной и Нежинской, чтобы провести подготовительные работы к асфальтированию", - говорится в сообщении.

Схема объезда: просп. Любомира Гузара - ул. Вацлава Гавела - просп. Отрадный - ул. Нежинская - ул. Голего.

Фото: схема объзда (facebook.com/kievavtodor)

РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фото и видеофиксации дорожного движения в связи с карантином.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах. В частности, в столице установлены 20 камер, еще 30 будут работать в области.

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Новости Украины Киевограничение движения
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