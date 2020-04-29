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В Києві на проспекті Любомира Гузара перекриють рух

Новини » Транспорт     29.04.2020 - 23:58
В Києві на проспекті Любомира Гузара перекриють рух
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть 30 квітня

У Києві на частині проспекту Любомира Гузара перекриють рух з 3:00 до 20:00 30 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодору".

Зазначається, що на ділянці триває асфальтування дороги та ремонтні роботи.

"30 квітня асфальтуватимемо ділянку від НАУ до Індустрільного шляхопроводу. З третьої години ночі виїзди на просп. Гузара перекриємо з вулиці Гарматної і Ніжинської, щоб провести підготовчі роботи до асфальтування", - йдеться в повідомленні.

Схема об'їзду: просп. Любомира Гузара - бульв. Вацлава Гавела - просп. Відрадний - вул. Ніжинська - вул. Голего.

Фото: схема об'їзду (facebook.com/kievavtodor)

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ перенесло запуск системи автоматичної фото і відеофіксації дорожнього руху у зв'язку з карантином.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві і області запускають відеофіксацію порушень на дорогах. Зокрема, у столиці встановлені 20 камер, ще 30 будуть працювати в області.

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