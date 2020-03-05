В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничат движение

Ограничение движение будет действовать с 8 марта по 26 апреля
В Киеве частично ограничат движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Как сообщается, ограничение движение будет действовать с 8 марта по 26 апреля.
Как отметили в коммунальной корпорации, обновлять покрытие на части между улицей Иорданской и Оболонским проспектом. Работы будут проводиться в направлении улицы Елены Телиги.
Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.
Кроме того, с 1 апреля текущего года общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде. Также вводятся "туристические" проездные.