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У Києві на просп. Василя Порика частково обмежать рух транспорту

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 11:36
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Обмеження діятиме 6, 7 та 8 червня із 8:00 до 18:00

У Києві на просп. Василя Порика частково обмежать рух транспорту 6, 7 та 8 червня із 8:00 до 18:00. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор".

"6, 7 та 8 червня 2018 року з 08.00 год. до 18.00 год. у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на просп. Василя Порика на ділянці від будинку № 7 до просп. Правди буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

"Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, 5 червня заступник голови КМДА Дмитро Давтян повідомив, що капремонт столичного мосту Метро розпочнеться наступного року.

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Теги публікації: Київ, дороги, ограничение движения, ограничение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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