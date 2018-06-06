Обмеження діятиме 6, 7 та 8 червня із 8:00 до 18:00

У Києві на просп. Василя Порика частково обмежать рух транспорту 6, 7 та 8 червня із 8:00 до 18:00. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор".

"6, 7 та 8 червня 2018 року з 08.00 год. до 18.00 год. у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на просп. Василя Порика на ділянці від будинку № 7 до просп. Правди буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

"Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, 5 червня заступник голови КМДА Дмитро Давтян повідомив, що капремонт столичного мосту Метро розпочнеться наступного року.