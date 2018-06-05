Капремонт столичного моста Метро начнется в следующем году, - КГГА

Паниковать по поводу моста Метро не надо, отметил Давтян

Капремонт столичного моста Метро начнется в следующем году. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Состояние моста Метро определено как четвертое, то есть – ограниченно работоспособное", – комментирует Давтян определение, предоставленное ему по результатам обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций в 2015-2016 гг.

"Обследование в частности установило, что к моменту аварийности еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года", – отмечает заместитель председателя КГГА.

Он добавляет, что было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидаются в августе 2018 года.

"После получения положительных результатов экспертизы нужно будет 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт. По плану, выполнение капитального ремонта состоится в следующем году. Срок строительства – 2 года", – отметил Давтян.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году с столице планируется обновить не менее 300 километров автодорог и проездов.

"Ремонт дорог – это не только замена асфальтового покрытия. Нам нужно обновить все коммуникации, электросети. Мы должны сделать так, чтобы потом не пришлось снова снимать асфальт для ремонта коммуникаций. Мы также делаем все, чтобы передвижение по дорогам было безопасным. Все видели новое современное освещение – и на бульваре Леси Украинки, на улице Елены Телиги, на других улицах. Оно гораздо ярче, гораздо эффективнее. Более чем 30 процентов город экономит за счет внедрения новейших технологий", - отметил Кличко.