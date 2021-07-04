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В Киеве прошла тренировка СБУ. Освободили из заложников посла Израиля

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Киев, Воскресенье 04 июля 2021 15:25
В Киеве прошла тренировка СБУ. Освободили из заложников посла Израиля Фото: СБУ провела тренировку в Киеве (t.me/SBUkr)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины сегодня, 4 июля, провела антитеррористическую тренировку в центре Киева. Спецназовцы отработали освобождение людей из заложников в общественном месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Тренировка проходила на базе хоральной синагоги Бродского в Печерском районе Киева. Тренировка заключалась в том, что "террористы" захватили в заложники посла Израиля и верующих, которые находились в помещении синагоги.

"В результате антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили всех "заложников", а "злоумышленников" - задержали", - сообщили в СБУ.

Участие в антитеррористических учениях также принимали подразделения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной власти.

Фото: СБУ провела тренировку в Киеве (t.me/SBUkr)

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