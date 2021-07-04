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У Києві пройшли тренування СБУ. Звільнили з заручників посла Ізраїлю

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Київ, Неділя 04 липня 2021 15:25
У Києві пройшли тренування СБУ. Звільнили з заручників посла Ізраїлю Фото: СБУ провела тренування в Києві (t.me/SBUkr)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України сьогодні, 4 липня, провела антитерористичні тренування у центрі Києва. Спецпризначенці відпрацювали звільнення людей з заручників у громадському місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Тренування проходили на базі хоральної синагоги Бродського у Печерському районі Києва. Тренування полягали в тому, що "терористи" захопили у заручники посла Ізраїлю та вірян, які перебували у приміщенні синагоги.

"У результаті антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників", а "зловмисників" - затримали", - повідомили в СБУ.

Участь в антитерористичних навчаннях також брали підрозділи Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.

Фото: СБУ провела тренування в Києві (t.me/SBUkr)

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Служба безпеки України учения Київ Ізраїль
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