У Києві пройшла акція на підтримку Сенцова

Учасники акції також підтримали інших українських політв'язнів

У Києві на Майдані Незалежності пройшла акція на підтримку утримуваного в Росії Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На акції була сестра Сенцова Наталія Каплан, яка подякувала присутнім за підтримку. Учасники акції вимагали звільнити Сенцова та інших політв'язнів, які утримуються в РФ і окупованому Криму. Акція почалася з флешмобу, в ході якого присутні в "тюремних робах" з ланцюгами пройшлися по Майдану.

Крім того, напередодні чемпіонату світу з футболу в Росії учасники акції підписали символічну "червону картку" Кремлю від Києва, а також написали на футбольному м'ячі імена всіх політв'язнів. Планується, що картку та м'яч віднесуть до посольства Росії.

Фото: акція на підтримку Сенцова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акція на підтримку Сенцова пройде у 71 місті світу.