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У Києві пройшла акція на підтримку Сенцова

НовиниСуспільство    02.06.2018 - 12:27
Фото: акція в Києві (РБК-Україна)
Фото: акція в Києві (РБК-Україна)

Учасники акції також підтримали інших українських політв'язнів

У Києві на Майдані Незалежності пройшла акція на підтримку утримуваного в Росії Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На акції була сестра Сенцова Наталія Каплан, яка подякувала присутнім за підтримку. Учасники акції вимагали звільнити Сенцова та інших політв'язнів, які утримуються в РФ і окупованому Криму. Акція почалася з флешмобу, в ході якого присутні в "тюремних робах" з ланцюгами пройшлися по Майдану.

Крім того, напередодні чемпіонату світу з футболу в Росії учасники акції підписали символічну "червону картку" Кремлю від Києва, а також написали на футбольному м'ячі імена всіх політв'язнів. Планується, що картку та м'яч віднесуть до посольства Росії.

 

Фото: акція на підтримку Сенцова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акція на підтримку Сенцова пройде у 71 місті світу.

 

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Теги публікації: Київ, акции, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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