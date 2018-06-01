Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Акция в поддержку Сенцова пройдет в 71 городе мира

НовостиОбщество    01.06.2018 - 14:10
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Акция пройдет в течение 1-2 июня 2018 года

В течение 1-2 июня 2018 года состоится мировая акция в поддержку украинского политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Save Oleg Sentsov в Facebook.

Сообщается, что в акции примут участие 42 иностранных города, в том числе 21 - столица государства.

Так, акции пройдут в Австралии, США, Грузии, Израиле, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Канаде, Португалии, Великобритании, Греции, Австрии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Литве, Латвии, Италии и Бельгии. Кроме того, в России пройдут одиночные акции в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.

Отметим, что в Украине акцию поддержали 29 городов. В частности акции пройдут в Виннице, Мариуполе, Краматорске, Одессе, Черкассах, Тернополе, Чернигове, Харькове, Хмельницком, Львове, Луцке, Киеве, Днепре, Житомире, Остроге, Полтаве, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Кропивницком, Приборске, Черновцах, Ровно, Сумах, Ужгороде, Бердянске, Херсоне, Николаеве.

Фото (facebook.com/SaveSentsov)

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Он заявил, что будет голодать даже "до фатального конца".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили об угрозе жизни политических заключенных Олега Сенцова

Российский сенатор предлагает обменять Сенцова на Вышинского Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова
Теги публикации: Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top