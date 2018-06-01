Акция в поддержку Сенцова пройдет в 71 городе мира

Акция пройдет в течение 1-2 июня 2018 года

В течение 1-2 июня 2018 года состоится мировая акция в поддержку украинского политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Save Oleg Sentsov в Facebook.

Сообщается, что в акции примут участие 42 иностранных города, в том числе 21 - столица государства.

Так, акции пройдут в Австралии, США, Грузии, Израиле, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Канаде, Португалии, Великобритании, Греции, Австрии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Литве, Латвии, Италии и Бельгии. Кроме того, в России пройдут одиночные акции в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.

Отметим, что в Украине акцию поддержали 29 городов. В частности акции пройдут в Виннице, Мариуполе, Краматорске, Одессе, Черкассах, Тернополе, Чернигове, Харькове, Хмельницком, Львове, Луцке, Киеве, Днепре, Житомире, Остроге, Полтаве, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Кропивницком, Приборске, Черновцах, Ровно, Сумах, Ужгороде, Бердянске, Херсоне, Николаеве.

Фото (facebook.com/SaveSentsov)

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. Он заявил, что будет голодать даже "до фатального конца".

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